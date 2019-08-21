PATERNÓ: MICHAEL PECI DEL TAEKWONDO MARLETTA, CONVOCATO NELLA SQUADRA SICILIA

E' stata ufficializzata la composizione della squadra regionale SICILIA cadetti B di Taekwondo settore combattimento, che parteciperà al Trofeo nazionale CONI 2019 per Regioni in programma a Crotone d...

E' stata ufficializzata la composizione della squadra regionale SICILIA cadetti B di Taekwondo settore combattimento, che parteciperà al Trofeo nazionale CONI 2019 per Regioni in programma a Crotone dal 26 al 29 settembre 2019.

Le convocazioni sono state diramate dal comitato regionale Sicilia della FITA Federazione Italiana Taekwondo al termine di un campionato valido per la selezione.

Tra i convocati , Michael Peci,11 e due volte vice campione Europeo (Spagna 2018,Bulgaria 2019) atleta cintura nera ,allievo del Maestro Marletta sin dall’età di 5 anni.

Il Maestro Tony Marletta dichiara "di essere soddisfatto e consapevole che al Nazionale CONI a Crotone l’atleta Peci ha buone possibilità di risalire sull’ambito podio,fiduciosi anche per il futuro del team che ha sempre portato grandi risultati con il suo giovanissimo vivaio,portando sempre alto il nome di Paternò in italia e all’estero.

Belle notizie quindi per lo sport paternese dal momento che Michel Peci del CENTRO SPORTIVO TAEKWONDO MARLETTA sarà l’unico atleta della provincia di Catania in squadra a rappresentare la Sicilia nella sezione combattimenti di Taekwondo olimpico.

Gianluca Ruffino