PATERNÒ, MINACCE SUL PARABREZZA: “NON PARCHEGGIARE PIÙ QUI SE CI TIENI ALLA TUA MACCHINA”

Un biglietto dal tono intimidatorio, lasciato sul parabrezza di un’auto parcheggiata su suolo pubblico, ha scosso nella giornata di ieri i residenti di via Fabio Filzi, traversa non lontana dalla centralissima via Vittorio Emanuele.

La vicenda riguarda una giovane residente che, martedì sera, aveva lasciato la propria vettura a pochi passi da casa. La mattina seguente, la sorpresa: un foglio scritto a mano con un messaggio inequivocabile:

“Non parcheggiare più qua se ci tieni alla tua macchina! PS L’avviso è solo x 1 volta”.

Secondo quanto raccontato dalla madre, fino alla notte il biglietto non c’era. Poco dopo, tornando sul posto, madre e figlia hanno notato un’altra auto nello stesso punto e sospettano che il proprietario possa essere l’autore dell’avvertimento.

L’episodio, che ha destato allarme nel quartiere, pone l’accento su un problema diffuso: la pretesa di “riservarsi” spazi pubblici. «Nessuno ha il diritto di intimidire o minacciare per un parcheggio», ribadisce la famiglia, che chiede l’intervento delle autorità per fare chiarezza e garantire il rispetto delle regole.