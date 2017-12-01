95047

PATERNO' MISTERIOSO FURTO IN UN AGENZIA DI POMPE FUNEBRI - LE FOTO

01 dicembre 2017 17:39
Cronaca
Misterioso furto, avvenuto stanotte in una agenzia di pompe funebri sita in via G.B. Nicolosi, in un negozio in cui è difficile trovare oggetti che possano avere grande valore. Il furto, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto intorno alle 3,30 - 4 del mattino.

Ad accorgersi del furto, il proprietario quando stamattina, intorno le 7,30, è andato ad aprire la sua attività. I ladri, probabilmente dei ragazzi, hanno portato via un computer, una macchinetta del caffè e delle suppellettili usate per i defunti, alcune delle quali con piccole parti d'oro.
Basito il proprietario che mai si sarebbe aspettato una cosa del genere: "Non capisco cosa possa attirare dei ladri in una attività come la mia - ci ha detto il signor Salvo - non ho mai ricevuto richieste e mi stupisce che in pieno centro, a quell'ora, nessuno abbia sentito o visto nulla, considerato che per entrare hanno rotto pure il marmo all'ingresso e scassinato la porta".

L'ennesimo furto in una città in cui la micro criminalità sta avendo una considerevole escalation.
Il proprietario ha sporto denuncia e sull'episodio indagano i carabinieri.

