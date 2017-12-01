Misterioso furto, avvenuto stanotte in una agenzia di pompe funebri sita in via G.B. Nicolosi, in un negozio in cui è difficile trovare oggetti che possano avere grande valore. Il furto, secondo una p...

Misterioso furto, avvenuto stanotte in una agenzia di pompe funebri sita in via G.B. Nicolosi, in un negozio in cui è difficile trovare oggetti che possano avere grande valore. Il furto, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto intorno alle 3,30 - 4 del mattino.

Ad accorgersi del furto, il proprietario quando stamattina, intorno le 7,30, è andato ad aprire la sua attività. I ladri, probabilmente dei ragazzi, hanno portato via un computer, una macchinetta del caffè e delle suppellettili usate per i defunti, alcune delle quali con piccole parti d'oro.

Basito il proprietario che mai si sarebbe aspettato una cosa del genere: "Non capisco cosa possa attirare dei ladri in una attività come la mia - ci ha detto il signor Salvo - non ho mai ricevuto richieste e mi stupisce che in pieno centro, a quell'ora, nessuno abbia sentito o visto nulla, considerato che per entrare hanno rotto pure il marmo all'ingresso e scassinato la porta".

L'ennesimo furto in una città in cui la micro criminalità sta avendo una considerevole escalation.

Il proprietario ha sporto denuncia e sull'episodio indagano i carabinieri.

PATERNO' MISTERIOSO FURTO IN UN AGENZIA DI POMPE FUNEBRI - LE FOTO

PATERNO' MISTERIOSO FURTO IN UN AGENZIA DI POMPE FUNEBRI - LE FOTO

PATERNO' MISTERIOSO FURTO IN UN AGENZIA DI POMPE FUNEBRI - LE FOTO

PATERNO' MISTERIOSO FURTO IN UN AGENZIA DI POMPE FUNEBRI - LE FOTO

PATERNO' MISTERIOSO FURTO IN UN AGENZIA DI POMPE FUNEBRI - LE FOTO