95047

PATERNÒ. MORTO A 97 ANNI CONSOLATO NATOLI, CUSTODE DEL CAMPO E DELLA MEMORIA CALCISTICA

Consolato, spentosi all’età di 97 anni, è stato un punto di riferimento per la comunità sportiva paternese grazie al suo lungo servizio come custode del campo sportivo cittadino, ruolo che ha svolto c...

A cura di Redazione Redazione
19 novembre 2024 15:54
PATERNÒ. MORTO A 97 ANNI CONSOLATO NATOLI, CUSTODE DEL CAMPO E DELLA MEMORIA CALCISTICA -
News
Condividi

Consolato, spentosi all’età di 97 anni, è stato un punto di riferimento per la comunità sportiva paternese grazie al suo lungo servizio come custode del campo sportivo cittadino, ruolo che ha svolto con dedizione e passione per decenni.

Tante generazioni di ragazzi che hanno calcato quel campo tra gli anni ’70, ’80 e ’90 lo ricorderanno con affetto e gratitudine. Il suo impegno quotidiano, il sorriso e la disponibilità lo hanno reso una figura indimenticabile per il mondo dello sport e per tutta la città.

I figli, i nipoti e i familiari tutti ne danno il triste annuncio, ricordandolo con amore e riconoscenza.

I funerali si terranno domani, 20 novembre, alle ore 9:30, presso la chiesa Cristo Re.

Un ultimo saluto a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella memoria di tanti, appassionati di calcio e non solo.

Anche la redazione di 95047.it si associa al dolore dei familiari.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047