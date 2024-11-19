PATERNÒ. MORTO A 97 ANNI CONSOLATO NATOLI, CUSTODE DEL CAMPO E DELLA MEMORIA CALCISTICA

Consolato, spentosi all’età di 97 anni, è stato un punto di riferimento per la comunità sportiva paternese grazie al suo lungo servizio come custode del campo sportivo cittadino, ruolo che ha svolto c...

Consolato, spentosi all’età di 97 anni, è stato un punto di riferimento per la comunità sportiva paternese grazie al suo lungo servizio come custode del campo sportivo cittadino, ruolo che ha svolto con dedizione e passione per decenni.

Tante generazioni di ragazzi che hanno calcato quel campo tra gli anni ’70, ’80 e ’90 lo ricorderanno con affetto e gratitudine. Il suo impegno quotidiano, il sorriso e la disponibilità lo hanno reso una figura indimenticabile per il mondo dello sport e per tutta la città.

I figli, i nipoti e i familiari tutti ne danno il triste annuncio, ricordandolo con amore e riconoscenza.

I funerali si terranno domani, 20 novembre, alle ore 9:30, presso la chiesa Cristo Re.

Un ultimo saluto a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella memoria di tanti, appassionati di calcio e non solo.

Anche la redazione di 95047.it si associa al dolore dei familiari.