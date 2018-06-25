PATERNO': MORTO PEDONE INVESTITO OGGI

AGGIORNAMENTO

Non ce l’ha fatta il pedone 88enne V.P. investito questa mattina in via Emanuele Bellia.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori del 118 che si sono precipitati sul posto dove hanno prestato le prime cure, poi disperata la corsa all’ospedale dove è deceduto questo pomeriggio.

La ricostruzione del sinistro a cura della Polizia Municipale locale.

Gravissimo incidente pochi minuti fa in via Emanuele Bellia.

Una Fiat Punto con alla guida un uomo, per cause in via d'accertamento, è sbandata ed ha travolto un pedone prima di schiantarsi in una serranda di un negozio.

L'uomo investito, gravemente ferito, è stato soccorso dai medici del 118

Sul posto la polizia municipale

IN AGGIORNAMENTO