Paternò, multe e rimozioni per lo spazzamento meccanico: 26 veicoli sanzionati tra via Circumvallazione e via Vasta

Continua senza sosta l’attività di spazzamento meccanico delle strade urbane a Paternò, un servizio gestito dall’azienda Dusty Srl e finalizzato a migliorare la pulizia e il decoro delle vie cittadine.

Questa mattina, però, la nuova tornata di interventi ha provocato non pochi disagi per diversi residenti: lungo via Circumvallazione, nel tratto compreso tra via Strano e via Vasta, numerose auto parcheggiate nonostante il divieto temporaneo sono state sanzionate o rimosse.

Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia, l’Amministrazione comunale aveva previsto provvedimenti di sospensione della sosta veicolare nelle aree interessate dallo spazzamento meccanico. Tuttavia, sembra che molti cittadini non abbiano ricevuto o compreso pienamente la comunicazione riguardante tali modifiche.

Nel dettaglio:

21 veicoli sono stati multati per divieto di sosta;

5 veicoli sono stati rimossi;

complessivamente sono state effettuate 5 rimozioni forzate per consentire il passaggio dei mezzi Dusty.

L’obiettivo, sottolineano dal Comune, è garantire strade pulite e sicure, permettendo ai mezzi meccanici di operare senza impedimenti e migliorando il decoro urbano.

In un post pubblicato sui social, il sindaco ha commentato:

“Proseguono le attività straordinarie di pulizia urbana, con interventi di spazzamento e scerbamento in via Circumvallazione e via Bellini. Ringrazio la Polizia Locale, gli operatori Dusty e gli addetti al verde, e tutti coloro che con il loro impegno quotidiano contribuiscono a mantenere il decoro urbano e a rendere la città più accogliente per tutti. Invito tutti i cittadini a collaborare: non abbandonate rifiuti e rispettate gli spazi comuni. La pulizia della città dipende da ciascuno di noi.”

Gli interventi di spazzamento proseguiranno nei prossimi giorni in altre zone della città, secondo un calendario programmato.