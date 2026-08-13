Paternò, multe per violazioni al Codice della Strada: 4.805 verbali da gennaio a maggio, oltre 291mila euro di sanzioni
La maggior parte dei verbali risulta legata agli ausiliari. I verbali attribuiti alla serie “Vigili” sono 441.
Quasi cinquemila verbali in cinque mesi a Paternò. È quanto emerge dal prospetto della Polizia Municipale relativo alle infrazioni registrate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026.
Nel complesso risultano 4.805 verbali, per un valore delle sanzioni pari a 291.088,20 euro. La somma effettivamente incassata nel periodo, però, è molto più bassa: 76.087,57 euro, relativi a 1.813 verbali pagati.
Il prospetto distingue le contravvenzioni in diverse serie.
La parte nettamente più consistente riguarda la serie T, indicata come “Palmari Ausiliari”, con 4.362 verbali per complessivi 211.219,20 euro di sanzioni. Di questi ne risultano pagati 1.589, per un incasso di 61.334,13 euro.
La serie V, indicata come “Vigili”, comprende invece 441 verbali, per un importo complessivo di 79.785 euro. I verbali pagati risultano 224, con 14.753,44 euro già incassati. A questi si aggiungono due verbali della serie A, indicata nel prospetto come “Ausiliari”.
Tra i pagamenti effettuati, 346 verbali hanno beneficiato della riduzione del 30% prevista in caso di pagamento entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica.
Proprio la normativa consente infatti al trasgressore di usufruire dello sconto del 30% quando il pagamento viene effettuato entro cinque giorni.
Un ulteriore provvedimento del Comune, la determinazione n. 70 del 4 luglio 2026, riguarda nello specifico le serie A e V e prende in esame 443 violazioni contestate o notificate nello stesso periodo, per un importo lordo originario di 79.869 euro.
Per queste sanzioni, applicando le regole contabili previste per quelle non pagate nei termini, il Comune ha formalizzato un accertamento complessivo di 135.080,96 euro, dei quali 14.753,44 euro già riscossi e 120.327,52 euro ancora da riscuotere.
Il dato generale resta quindi quello di 4.805 verbali nei primi cinque mesi del 2026, con sanzioni per oltre 291mila euro, mentre gli incassi effettivamente registrati nel prospetto ammontano a poco più di 76mila euro.