PATERNO': Muore mentre anima la serata, Paternò sotto shock

Risveglio amaro per la città, per la tragedia che è accaduta nella notte a Biancavilla

Il giovane 26enne Alessandro Maugeri, ragazzo molto conosciuto e amato in città, ha perso la vita ieri sera durante un evento che conduceva come animatore presso un locale di Biancavilla.

Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, a stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco

La notizia della morte ha suscitato grande cordoglio in città, dove Alessandro era molto stimato e conosciuto.

Alessandro lavorava come commesso in un negozio di scarpe, molto conosciuto per la sua attività di animatore ed il suo impegno nel sociale.

I funerali saranno celebrati domani, giorno 30 aprile 2018, nella Chiesa dello Spirito Santo, alle ore 10.30.

L'editore, Il direttore e la Redazione si associano al dolore della famiglia

CIAO ALE "SALUTACI" LE STELLE!