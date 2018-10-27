PATERNÒ: MUORE STORICO GIOIELLIERE: ADDIO A GIUSEPPE DISTEFANO

Fino all’ultimo è rimasto al lavoro nella sua gioielleria nella centralissima via Vittorio Emanuele, parliamo di Giuseppe Di Stefano, 80 anni, storico orafo della città, che se ne è andato, nella matt...

Fino all’ultimo è rimasto al lavoro nella sua gioielleria nella centralissima via Vittorio Emanuele, parliamo di Giuseppe Di Stefano, 80 anni, storico orafo della città, che se ne è andato, nella mattinata di ieri venerdì 26 ottobre.

Aveva festeggiato i suoi 80 anni a Marzo. I funerali sono in programma oggi , alle ore 11, nella chiesa Chiesa di San Francesco all'Annunziata (zona cappuccini)

Carattere generoso, nonchè competente e serio, inaugurò la Gioielleria Distefano a Paternò nel 1959, proseguendo ininterrottamente la sua attività fino ai giorni nostri.

Struggente il ricordo della sua storica collaboratrice Francesca:

"Avevo solo 19 anni quando mi ha accolta nel suo negozio...non è mai stato un titolare ma di più...

E oggi ho perso il mio secondo papà tvb Peppinello"

La Redazione di 95047.it si stringe attorno al dolore della famiglia ed esprime le più sentite condoglianze.