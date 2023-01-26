PATERNÒ, NASCE IL COMITATO A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA DI ELLY SCHLEIN
Il Comitato cittadino per la candidatura di Elly Schlein a segretario nazionale del Partito Democratico e stato ufficialmente costituito a Paternò. L’iniziativa e stata promossa da quindici promotori:...
L’iniziativa e stata promossa da quindici promotori: Sante Chinnici, Maria Concetta Cormeci, Giuseppe Costa, Valeria Costa, Giuseppe Luca Di Benedetto, Oscar Fiorito, Giuseppe Giudice, Paolo la Spina, Paolo Licandri, Andrea Maione, Salvatore Maurici, Francesco Muzzicato, Maria Grazia Pannitteri, Matilde Pino e Nino Sinatra.
La commissione ha come obiettivo quello di sostenere la candidatura di Elly Schlein alla segreteria nazionale del Partito Democratico, promuovendo iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di una rappresentanza femminile dentro la leadership politica.
Il Comitato cittadino di Paternò rappresenta un importante segnale di sostegno alla candidatura di Elly Schlein, che ha gia ricevuto l’appoggio da parte di numerosi esponenti del Partito Democratico. La sua elezione rappresenterebbe un passo importante verso una maggiore rappresentanza femminile dentro la leadership politica italiana.