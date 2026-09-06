PATERNÒ, NASCE IL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE: APERTE LE ADESIONI

Domande entro le ore 12 del 19 settembre. Possono partecipare i maggiorenni residenti a Paternò o nei Comuni limitrofi: attività volontaria e gratuita.

Il Comune di Paternò ha pubblicato l’avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse finalizzate all’adesione al Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile.

L’iniziativa punta a coinvolgere cittadini disponibili a prestare attività volontaria nell’ambito della Protezione Civile comunale. La partecipazione è personale, spontanea e gratuita e non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro con il Comune.

Le attività del Gruppo potranno riguardare, tra l’altro, formazione e addestramento, prevenzione dei rischi, monitoraggio del territorio, attività informative e di sensibilizzazione della popolazione, esercitazioni, supporto operativo nelle emergenze, assistenza alla popolazione, primo soccorso, attività tecnico-logistiche, radiocomunicazioni, prevenzione degli incendi e gestione di mezzi e attrezzature.

Possono presentare domanda i cittadini che, alla data di presentazione, abbiano compiuto almeno 18 anni e siano residenti nel Comune di Paternò oppure in un Comune limitrofo.

L’ammissione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal regolamento e alla presentazione della documentazione richiesta.

Alla domanda dovranno essere allegati copia di un documento di identità in corso di validità, certificazione medica attestante l’idoneità psicofisica ed eventuali attestati di specializzazione, qualificazione o formazione posseduti. Potrà essere allegata anche la documentazione relativa alla patente di guida e, facoltativamente, il curriculum vitae.

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12 del 19 settembre 2026, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Comune. Potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo oppure trasmessa tramite PEC secondo le modalità indicate nell’avviso.

L’ammissione al Gruppo, tuttavia, non comporta automaticamente l’attribuzione della qualifica di volontario. La qualifica viene riconosciuta agli iscritti che abbiano partecipato al corso base di Protezione Civile, abbiano svolto con sufficiente continuità le attività del Gruppo per almeno sei mesi e siano ritenuti idonei dal Coordinatore.

Scarica qui il PDF della domanda di adesione al Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile di Paternò.