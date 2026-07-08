Paternò, nasce il progetto “Occhiali Solidali”: Enosis al fianco delle famiglie in difficoltà

L’estate è il periodo delle vacanze, ma i bisogni delle persone non si fermano. Ed è proprio con questo spirito che Enosis continua a essere presente accanto alla comunità anche durante i mesi estivi, portando avanti iniziative concrete a sostegno di chi vive situazioni di fragilità.

L’associazione ha annunciato la firma di una nuova convenzione con un’azienda di Paternò, dalla quale nasce il progetto “Occhiali Solidali”, un’iniziativa pensata per offrire un aiuto concreto alle persone e alle famiglie che si trovano in difficoltà economica.

L’obiettivo è rendere più accessibile un bene essenziale come la salute visiva. Per molte persone, infatti, acquistare un paio di occhiali può rappresentare una spesa pesante, spesso difficile da sostenere. Eppure vedere bene significa poter studiare, lavorare, muoversi in sicurezza, vivere con maggiore autonomia e affrontare la quotidianità con più serenità.

Da questa consapevolezza nasce l’impegno di Enosis: trasformare un bisogno quotidiano in un’opportunità di inclusione, dignità e speranza.

“Ogni progetto nasce dall’ascolto del territorio e dalla volontà di costruire una comunità più attenta, più giusta e più vicina a chi ha bisogno”, sottolinea l’associazione, ribadendo come la solidarietà non sia fatta soltanto di grandi gesti, ma anche di azioni semplici e concrete capaci di migliorare davvero la vita delle persone.

Chi pensa di poter accedere all’iniziativa o desidera ricevere maggiori informazioni può contattare la segreteria di Enosis, che illustrerà il progetto, verificherà i requisiti e accompagnerà gli interessati passo dopo passo.

Anche un semplice paio di occhiali può restituire autonomia, serenità e nuove possibilità. Con “Occhiali Solidali”, Enosis conferma ancora una volta il proprio impegno accanto alle persone.