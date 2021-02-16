PATERNO': NASCE IL PROGETTO “SPÆRTI-SPAZI APERTI”

Il progetto si intitola “SPÆRTI-SPazi ApERTI”, nasce per iniziativa e impulso di diverse realtà giovanili paternesi che hanno chiesto con entusiasmo al Presidio Partecipativo di lavorare insieme propo...

Il progetto si intitola “SPÆRTI-SPazi ApERTI”, nasce per iniziativa e impulso di diverse realtà giovanili paternesi che hanno chiesto con entusiasmo al Presidio Partecipativo di lavorare insieme proponendo all’Amministrazione Comunale una proposta condivisa. Il progetto è candidato al bando nazionale “Fermenti in Comune” promosso dall’ANCI, per supportare il protagonismo giovanile per il rilancio dei territori, in linea con l’iniziativa “Fermenti” precedentemente lanciata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. SPÆRTI prevede un budget complessivo di 132.000 € per realizzare attività di protagonismo e coinvolgimento dei giovani del territorio tra i 18 e i 35 anni affrontando temi cruciali quali: inclusione, partecipazione, formazione, cultura, autonomia, benessere, spazi di aggregazione.

Si punta a realizzare un Hub, ossia un centro per lo sviluppo locale, la coesione e l’innovazione sociale che metta insieme tutte le esperienze e le competenze delle associazioni coinvolte: verrebbero attivati percorsi laboratoriali per i più giovani e per i diversamente abili (laboratorio “Spazio SuperAbile”), costruendo percorsi formativi (laboratori di mestiere su agricoltura, cucina, giornalismo e accoglienza turistica), e supportando attività sportive e culturali (“Melting Sport”), nonché per la consulenza su legalità e lavoro (“Spazi di Legalità”).

Inoltre, si punta a rigenerare uno spazio di aggregazione per i ragazzi: il campetto di calcio sito nello storico quartiere “Falconieri” nel plesso scolastico dell’I.C. G. Marconi, la cui dirigente ha aderito con entusiasmo al progetto.

Le attività sono pensate per essere ospitate in diversi luoghi della città (quartiere s. Biagio, Biblioteca Comunale, Ex Macello, ecc).

L’ampio partenariato di SPÆRTI è costituito da giovanissimi protagonisti delle realtà locali:

- Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto;

- Associazione Hypnomantes ;

- Agende Rosse Paternò – Gruppo Pippo Fava;

- Associazione socio-culturale S. Biagio;

- Gruppo Scout Agesci Paternò 3;

- Gruppo informale Super Abile Motta S. Anastasia;

- Biodistretto Valle del Simeto;

- Associazione ViviSimeto;

- Associazione “Cettina Busacca…figlia d’arte”;

- Istituto Comprensivo Guglielmo Marconi.

Il Comune è il capofila del partenariato, avendo l’Amministrazione con entusiasmo accolto e fatta propria la proposta elaborata dal Presidio con le realtà giovanili cittadine, incoraggiate a partecipare con un avviso comunale.

Il Presidio Partecipativo, tramite il suo vicepresidente, ing. Carmelo Caruso, ha svolto un importante compito di coordinamento delle idee e delle proposte elaborate dai giovani e dai soggetti coinvolti, mettendo in piedi in pochi giorni la proposta progettuale.

Pensiamo di poter dire che, a prescindere dall’esito della selezione, che un risultato importante sicuramente lo abbiamo già raggiunto, ossia il bellissimo lavoro di squadra di un gruppo di giovani, di associazioni di volontariato ed istituzioni, che testimonia l’efficacia del metodo partecipativo volto alla co-progettazione in grado di trasformare in progetti concreti quell’energia che ci fa sognare una terra più giusta e prospera.

E’ un lavoro di vasta scala che il Presidio e le realtà associative che ne fanno parte continuano a svolgere e supportare

al servizio della comunità, elaborando una progettualità che punta al riscatto ed allo sviluppo della Valle del Simeto.

In parallelo, e dopo l’aggiudicazione di importanti finanziamenti – ad esempio in relazione al progetto RECAP Simeto,

di cui lo stesso Comune di Paternò è partner e che verrà avviato nei prossimi mesi – decine di associazioni e volontari sono a lavoro per l’imminente presentazione alla Regione Siciliana dell’Istanza di Riconoscimento dell’Ecomuseo della Valle del Simeto, e molte altre iniziative sono in cantiere all’interno di una comunità frizzante, entusiasta, organizzata e coesa, che sogna un futuro diverso e sostenibile per questo angolo di mondo.

David Mascali

Presidente del Presidio Partecipativo