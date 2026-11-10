PATERNÒ: ANTIDROGA Paternò, nasconde 11 dosi di cocaina nella scatola dei biscotti: denunciato 42enne

I Carabinieri scoprono la droga durante una perquisizione nell'abitazione dell'uomo. Sequestrato anche materiale utilizzato per confezionare le dosi.

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Paternò, impegnati in una serie di controlli mirati sul territorio, per contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai contesti urbani maggiormente esposti al rischio di diffusione delle droghe tra i giovani.

Proprio nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di droga, i militari della Sezione Operativa hanno denunciato un 42enne residente a Paternò, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L'intervento è scaturito da una mirata attività informativa che ha indotto gli investigatori a concentrare l'attenzione sull'abitazione dell’uomo. Dopo aver predisposto dei servizi di osservazione a distanza in modalità “discreta”, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha dato riscontro alle loro ipotesi investigative.

In casa, infatti, l’uomo aveva nascosto 11 confezioni di cocaina in un cofanetto di latta dei biscotti conservato in un mobile della cucina, oltre alle bustine di cellophane utilizzate per il confezionamento delle dosi.

Quanto rinvenuto è stato immediatamente sottoposto a sequestro e la droga sarà analizzata dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti LASS del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per gli ulteriori accertamenti tecnici disposti dall'Autorità Giudiziaria.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 42enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.