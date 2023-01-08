PATERNO'. “NATALE BAMBINO” LOTTERIA E SUPER LOTTERIA , TUTTI I NUMERI VINCENTI

Si è conclusa come da tradizione il 6 Gennaio 2023 l’ottava edizione di Natale Bambino . Al Piccolo Teatro di Paternò l’estrazione finale dei biglietti della Lotteria e Super Lotteria e a seguire la T...

Si è conclusa come da tradizione il 6 Gennaio 2023 l’ottava edizione di Natale Bambino . Al Piccolo Teatro di Paternò l’estrazione finale dei biglietti della Lotteria e Super Lotteria e a seguire la Tombola dedicata ai bambini, con l’arrivo della Befana e del Grinch che hanno donato un regalo a tutti i bambini presenti. A tirare le somme Francesca Coluccio, presidente di Zona Franca: “Enorme soddisfazione quest’anno per un risultato che non ci aspettavamo. Con la partecipazione di quasi tutte le scuole di Paternò, delle associazioni, dell’Amministrazione Comunale, abbiamo raccolto 9.000,00 euro. Il clima natalizio e la partecipazione di tantissime persone ci consente ogni anno di raccogliere i fondi necessari per dare un po' di sollievo a tante realtà che ci stanno a cuore, e speriamo di fare sempre meglio”.

La raccolta fondi quest’anno servirà a sostenere la Bisaccia del Pellegrino che ogni giorno offre un pasto caldo a chi è in difficoltà, l’Atelier Solidale, Piero Montalto e una parte sarà restituita alle scuole, attraverso l’assegnazione di borse di studio dedicate a chi si è distinto in attività di volontariato. Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino, Nino Naso, che ha ricordato ai presenti le numerose attività realizzate in questi anni, frutto della raccolta fondi. “Natale Bambino rappresenta per la città di Paternò un evento che ci unisce, tutti, dai più grandi ai più piccoli, e ogni anno Paternò risponde sempre con grande affetto, dimostrando di essere una comunità solidale, e non solo a Natale”.

Presente tutta la Giunta Comunale e il presidente del Consiglio – Marco Tripoli. L’assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili – Andrea Lo Faro – che anche quest’anno ha sostenuto la raccolta fondi organizzando, di concerto con le associazioni sportive- una serie di tornei a scopo benefico che hanno coinvolto diverse discipline ha dichiarato: “Attraverso lo sport riusciamo a farci portatori di valori importanti per le nuove generazioni. Aiutare gli altri, con spirito di servizio, è una mission che ciascuno di noi dovrebbe sempre tenere a mente. Ringrazio tutte le associazioni sportive che generosamente hanno contribuito, e soprattutto ringrazio i ragazzi che hanno colto il senso di una partita che non ha né vincitori né vinti, perché aveva una finalità più nobile”. Gli intermezzi musicali sono stati a cura di due giovani talenti Asia Bivona, straordinaria voce e Leonardo Procopio, eccezionale pianista. Ospite speciale Diego Gemmellaro, che dopo un tragico incidente oggi riprende la sua vita, con il sostegno della famiglia e di tanti amici.

