Paternò nella fornace: 43,4°C a Sferro e 43°C in città, tra i valori più alti della Sicilia

Il territorio paternese tra le aree più roventi della Sicilia orientale

Il caldo continua a colpire duramente la Sicilia e il territorio di Paternò si conferma tra le aree più roventi dell’Isola.

Secondo gli ultimi dati disponibili, sono ben 72 le stazioni che hanno superato i 40°C. In cima alla classifica si trova Lentini, nel Siracusano, con 44,9°C, seguita da Priolo con 44,3°C e Siracusa con 43,8°C.

Subito dietro figurano Solarino con 43,7°C e Sferro, frazione di Paternò, con 43,4°C, dato che la colloca al quinto posto assoluto tra le stazioni riportate nella graduatoria.

Ma a impressionare è anche il valore registrato a Paternò città: la stazione SIAS ha raggiunto 43°C, entrando nella top ten delle temperature più elevate rilevate in Sicilia.

Nella stessa fascia anche Catania con 43,2°C, Carlentini Nord e Catania Fontanarossa con 43°C, oltre a Simeto a Barca di Biancavilla, anch’essa a 43°C.

Una domenica quindi estremamente calda per il Paternese, con 43,4°C a Sferro e 43°C in città, mentre in tutta la Sicilia decine di stazioni hanno superato la soglia dei 40 gradi.