🔴 Paternò, nella notte auto contro un muro a Ponte Barca: ferito conducente

Incidente nella notte a Ponte Barca. Ferito il conducente di una Volkswagen Up, trasportato al Pronto Soccorso: non è grave.

PATERNÒ – Incidente stradale nella notte sulla SP139, nella zona di Ponte Barca. Un uomo alla guida di una Volkswagen Up è rimasto coinvolto in un incidente autonomo, terminando la propria corsa contro un muro che costeggia la carreggiata.

Secondo le prime informazioni raccolte, il conducente sarebbe stato colto da un improvviso colpo di sonno mentre si trovava alla guida, perdendo così il controllo del mezzo.

L’auto è quindi uscita dalla propria traiettoria ed è finita contro il muro, provocandone il danneggiamento in un tratto.

L’incidente si è verificato nel corso della notte e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. L’uomo, rimasto ferito nell’impatto, è stato assistito sul posto e successivamente trasportato al Pronto Soccorso di Paternò per gli accertamenti del caso.

Fortunatamente, secondo quanto emerso nelle prime ore, le sue condizioni non sarebbero gravi.

La dinamica appare al momento riconducibile a un incidente autonomo. Ulteriori elementi potranno chiarire con maggiore precisione quanto accaduto lungo la SP139, in zona Ponte Barca.