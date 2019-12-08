PATERNÒ: "NIENTE PRESEPE ALLA GANCIA QUEST'ANNO"

Il Presepe Vivente della Gancia di Paternò quest’anno non ci sarà.La comunicazione arriva attraverso il profilo social della ‘Compagnia dei Folli’:Di solito, si dice, che le cose belle hanno un inizio...

Il Presepe Vivente della Gancia di Paternò quest’anno non ci sarà.

La comunicazione arriva attraverso il profilo social della ‘Compagnia dei Folli’:

Di solito, si dice, che le cose belle hanno un inizio ed una fine, non si sa, se lieta o meno lieta.

Dal lontano Natale 2003. abbiamo provato e nel nostro piccolo, convinti, di aver regalato emozioni che spesso sono state apprezzate da chi ha visitato il nostro presepe.

La storia racconta di innumerevoli successi di presenze, di testate nazionali come "Avvenire" che classificarono il "Presepe Vivente al Borgo Gancia", come tra i più caratteristici d'Italia, della presenza della RAI per diversi anni, e cosi via, per radio e televisioni locali e regionali.

Televisioni che hanno raccontato di una Paternò diversa, di un borgo unico come quello della Gancia che abbiamo provato ad "AMARE" e "VALORIZZARE", innamorandoci delle sue contraddizioni, che con il "Presepe Vivente" si raccontava e faceva conoscere, non solo ai forestieri, ma anche ai paternesi che disconoscevano la presenza di case in quel luogo.

I nostri amici visitatori, in tutti questi anni, provenienti da ogni parte della Sicilia ed anche dalla Calabria, non hanno mai fatto mancare il proprio calore.

Questo calore non basta più...

...le troppe lamentele, i disagi e problemi quotidiani riscontrati, dove invece dovrebbero essere solo coccole e sorrisi per chi impiega il proprio tempo togliendolo a famiglia e lavoro, il SILENZIO ASSORDANTE, A QUALSIASI LIVELLO, di chi invece avrebbe dovuto supportare questa iniziativa che ha reso orgogliosa la città di Paternò, ci fanno desistere, non sappiamo se questa è una resa definitiva, ma credetemi, ci siamo quasi.

In questi mesi, ma anche negli anni passati, più volte siamo stati cercati da altri comuni che avrebbero voluto portare nella loro città la nostra opera, ma riteniamo che difficilmente si può trasportare lo splendido scenario che caratterizza e contraddistingue il nostro presepe e lo rende unico.

Per tutto questo, " LA COMPAGNIA DEI FOLLI", cosi qualcuno, vedendoci all'opera ci ha ribattezzati, e forse non aveva tutti i torti, ha deciso quest'anno di NON REALIZZARE il Presepe Vivente.

Ci dispiace tanto...dalle vostre centinaia di messaggi sulla pagina, sappiamo che era molto atteso, siamo molto tristi per questo...Paternò perde l'ennesima occasione, ma speriamo in un futuro diverso per continuare insieme quel "VIAGGIO STRAORDINARIO" che solo chi ha visitato il nostro presepe almeno una volta, può capire di cosa stiamo parlando.

Grazie a chi ha partecipato in tutti questi anni, compagnie teatrali, comparse,attori, scenografi, musicisti e manovali.

Ringraziamo tutti voi visitatori per l'affetto di tutti questi anni e con gli occhi pieni di lacrime vi diciamo enormemente GRAZIE....sperando di potervi incontrare ancora per vivere insieme a voi quel "VIAGGIO STRAORDINARIO" che oggi si ferma.

Buon Natale

La Compagnia dei Folli