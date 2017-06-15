95047

PATERNO' NINO NASO PROCLAMATO SINDACO - FOTO

Archiviata la serrata battaglia elettorale conclusasi alle prime luci dell'alba del 12 giugno, Nino Naso è stato ufficialmente proclamato sindaco di Paternò.La cerimonia ha avuto luogo al Palazzo Ales...

A cura di Redazione Redazione
15 giugno 2017 14:22
Archiviata la serrata battaglia elettorale conclusasi alle prime luci dell’alba del 12 giugno, Nino Naso è stato ufficialmente proclamato sindaco di Paternò.

La cerimonia ha avuto luogo al Palazzo Alessi  di fronte a numerosi cittadini e sostenitori.

