PATERNO' NINO NASO PROCLAMATO SINDACO - FOTO
A cura di Redazione
15 giugno 2017 14:22
Archiviata la serrata battaglia elettorale conclusasi alle prime luci dell’alba del 12 giugno, Nino Naso è stato ufficialmente proclamato sindaco di Paternò.
La cerimonia ha avuto luogo al Palazzo Alessi di fronte a numerosi cittadini e sostenitori.
