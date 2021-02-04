PATERNO': "NOMINE ASSESSORIALI E GIOCHI DI PALAZZO", COMUNICATO DELL’OPPOSIZIONE

In un momento eccezionale come quello che stiamo vivendo, dove l'emergenza sanitaria ed economica rischiano di condurci verso una tensione sociale dalle conseguenze inimmaginabili, prendiamo atto di c...

In un momento eccezionale come quello che stiamo vivendo, dove l'emergenza sanitaria ed economica rischiano di condurci verso una tensione sociale dalle conseguenze inimmaginabili, prendiamo atto di come la maggioranza e l'amministrazione abbiano altro a cui pensare. I giochi di palazzo, nel tentativo di racimolare qualche numero in più, tenendo in piedi equilibri precari credevamo appartenessero a logiche politiche che in momenti di straordinaria emergenza non dovevano e non potevano prevalere. Le nomine di consulenti a vario titolo e la nomina ad assessore del consigliere Roberto Faranda non è altro che questo.

In più è chiaro che le sue dimissioni da consigliere comunale altro non sono che un modo per far rientrare chi era rimasto senza poltrona. E non ci riferiamo alla persona, ma al metodo di spartizione di bassissimo livello che è stato applicato dal sindaco Naso.

Certo ci piacerebbe sapere dal neo assessore cosa lo ha portato a voler rientrare in maggioranza, dopo il passaggio all'opposizione appena un anno fa (era il 16 Gennaio del 2020) sottoscrivendo le dimissioni dell'allora assessore Rau. Ed aspettiamo di conoscere da lui quale contributo vorrà dare alla comunità che è chiamato a rappresentare.

Alleanza per Paternò

Movimento 5 Stelle

Diventerà Bellissima

Forza Italia

Agire

Muoviti Paternò