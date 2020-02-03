PATERNO': NON RISPETTA GLI OBBLIGHI IMPOSTI DAL GIUDICE, TRASFERITO IN CARCERE
A cura di Redazione
03 febbraio 2020 21:10
COMUNICATO DEI CARABINIERI
I Carabinieri della Stazione di Paternò, in esecuzione di un ordine di aggravamento della misura cautelare emesso dal G.I.P. del Tribunale di Catania, hanno arrestato il 40enne Giuseppe LAUDANI.
L’uomo si era reso più volte responsabile della violazione della misura cautelare già sofferta originando, così, l’adozione del più gravoso provvedimento a seguito del quale è stato ristretto presso il carcere di Catania Piazza Lanza.