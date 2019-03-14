PATERNÒ: NON RISPONDE ALLE CHIAMATE, SUL POSTO VIGILI DEL FUOCO E AMBULANZA,
***FLASH***
Non risponde a casa, così scatta l’allarme.
Intervento in corso dei vigili del fuoco in via Emanuele Bellia, per entrare in un abitazione per una segnalazione di una persona che non risponde.
Notizie ancora frammentarie.
Sul posto anche oltre i vigili del fuoco pure un ambulanza.
Il tratto di strada è attualmente chiuso al traffico.