PATERNO': NON RISPONDE SCATTANO I SOCCORSI, MA NON ERA IN CASA

Il suo amico si è preoccupato perché non rispondeva al citofono e non rispondeva al cellulare e pensava che quel silenzio fosse preludio di una notizia che nessuno mai vorrebbe ricevere.

Alle 16.30 di ieri pertanto sono scattati i soccorsi, un’ambulanza si è portata in via Dalmazia, ma nell'impossibilità reale di entrare nell'appartamento, i sanitari hanno richiesto l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Paternò e di dall'autoscala proveniente da Catania.

I pompieri con l'autoscala hanno raggiunto l'appartamento, per fortuna, il finale è stato lieto, il residente non rispondeva semplicemente perché non era in casa.