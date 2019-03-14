PATERNÒ: NON RISPONDEVA, SOCCORSO DAI VIGILI DEL FUOCO

***AGGIORNAMENTO****Intervento concluso da pochi minuti, per fortuna solo tanta paura.I Vigilo del Fuoco sono prenetati nell’abitazione dell’uomo, trovato vivo ma in mediocri condizioni che hanno prov...

***AGGIORNAMENTO****

Intervento concluso da pochi minuti, per fortuna solo tanta paura.

I Vigilo del Fuoco sono prenetati nell’abitazione dell’uomo, trovato vivo ma in mediocri condizioni che hanno provveduto insieme ai sanitar,i che erano sul posto, per offrire le prime cure del caso.

***FLASH***

Non risponde a casa, così scatta l’allarme.

Intervento in corso dei vigili del fuoco in via Emanuele Bellia, per entrare in un abitazione per una segnalazione di una persona che non risponde.

Notizie ancora frammentarie.

Sul posto anche oltre i vigili del fuoco pure un ambulanza.

Il tratto di strada è attualmente chiuso al traffico.