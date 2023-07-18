PATERNÒ. NON SI SENTE BENE IN CASA, DONNA SOCCORSA CON IL SUPPORTO DEI POMPIERI

Non si sente bene mentre si trova nella propria abitazione, e per favorire le operazioni di soccorso è necessario l'intervento sul posto non solo del personale sanitario del 118, ma anche dei Vigili d...

Non si sente bene mentre si trova nella propria abitazione, e per favorire le operazioni di soccorso è necessario l'intervento sul posto non solo del personale sanitario del 118, ma anche dei Vigili del Fuoco.

L'episodio di cronaca è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 18 Luglio 2023, in via Duca degli Abruzzi a Paternò dove una persona è stata soccorsa a seguito di un evento medico.

Dopo essere stata soccorsa e stabilizzata dal personale medico, è risultato particolarmente difficoltoso, nonchè rischioso per l’infortunata, il trasporto all'esterno.

A causa della conformazione dell'abitazione, l'operazione ha richiesto l'intervento del Gruppo SAF che con l'applicazione di tecniche specifiche SAF hanno permesso di far uscire la donna in totale sicurezza dove è poi stata affidata al personale sanitario e trasportata in ospedale per le cure del caso.