PATERNÒ, NON VI SONO PIÙ LOCULI AL CIMITERO: EMESSA ORDINANZA CHE AUTORIZZA L’UTILIZZO TEMPORANEO DEL CIMITERO MONUMENTALE

Il sindaco Nino Naso ha firmato nel giorni scorsi l’ordinanza con cui dispone l’utilizzo temporaneo di loculi esistenti nel cimitero monumentale.Come si legge nell'ordinanza: "Vista la relazione del...

Il sindaco Nino Naso ha firmato nel giorni scorsi l’ordinanza con cui dispone l’utilizzo temporaneo di loculi esistenti nel cimitero monumentale.

Come si legge nell'ordinanza: "Vista la relazione del Responsabile del Settore III con la quale si comunica che non vi sono più loculi disponibili per potere tumulare le salme, al fine di prevenire le gravi conseguenze di carattere igienico-sanitario che si genererebbero a causa del mancato seppellimento dalle salme giacenti presso l'obitorio, si rende necessario ed indispensabile procedere all'utilizzo provvisorio e temporaneo dei loculi non utilizzati assegnati in vita a privati cittadini e loculi disponibili all'interno delle confraternite.

Quindi con ordinanza N° 2 del 05 Gennaio 2023 si ordina fino alla data del 31/12/2023, l'utilizzo temporaneo dei loculi esistenti nel civico cimitero monumentale già assegnati in vita a

privati cittadini e non ancora utilizzati e loculi disponibili all'interno delle confraternite, dandone

comunicazione, sia ai concessionari dei loculi che ai governatori delle confraternite.

La riconsegna dei predetti loculi alla disponibilità dei privati cittadini assegnatari nello stesso

stato in cui oggi vengono consegnati, restando a carico del Comune ogni e qualsiasi spesa

necessaria;