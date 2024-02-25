PATERNÒ. NONNA GIOVANNA TAGLIA IL TRAGUARDO PRESTIGIOSO DEI 100 ANNI

Paternò ha vissuto ieri una giornata di festa e di emozione per celebrare il centenario della signora Giovanna Orto Ricciari, nata il 24 febbraio 1924. Figlia dell'avvocato Vincenzo Orto Ricciari e di...

Paternò ha vissuto ieri una giornata di festa e di emozione per celebrare il centenario della signora Giovanna Orto Ricciari, nata il 24 febbraio 1924. Figlia dell'avvocato Vincenzo Orto Ricciari e di Consolazione Impallomeni, Giovanna è stata accanto ai suoi fratelli Tina, Maria Teresa, Nannina, Salvatore e Magda fin dalla giovinezza.

Appassionata di musica sin da giovane, ha coltivato il suo talento al pianoforte, un amore che ha conservato intatto fino alla veneranda età di 100 anni, continuando a suonare e a emozionare chiunque l'ascolti.

La sua vita è stata arricchita da un matrimonio con Alessandro Rapisarda, un uomo di cultura, insegnante di lettere, scrittore e poeta. Dal loro legame sono nati Vincenzo, chirurgo plastico a Milano, Fausto, un affermato avvocato scomparso prematuramente, Agata e Consuelo. Negli anni '80 la famiglia si trasferisce a Milano, città in cui attualmente risiedono.

Nonna Giovanna è stata una presenza amorevole e costante per i suoi 5 nipoti, Gaetano, Alessandro, Giovanna, Riccardo e Valerio, oltre che per i suoi due pronipoti. Nonostante la distanza geografica, non ha mai perso il legame con la sua terra d'origine, trovando momenti di pace e tranquillità nella sua amata Ragalna.

I nipoti la ricordano come una donna di straordinarie virtù, capace di trasmettere insegnamenti di signorilità, compostezza, rettitudine e coesione familiare. La sua generosità, rivolta sempre ai più deboli, è stata un segno tangibile di sostegno materiale e morale per tutti loro.

Augusto e Cettina Ciancio, due dei nipoti, esprimono la loro profonda gratitudine per gli insegnamenti ricevuti e per l'affetto generoso che la Zia Gianna ha saputo donare a tutti loro nel corso degli anni.

Il Sindaco di Paternò, Nino Naso, ha partecipato con gioia all'importante evento, dichiarando con entusiasmo di essersi trovato di fronte a una donna straordinariamente giovane nello spirito, dotata di bellezza, intelligenza, brillantezza ed eleganza. Ha sottolineato la sua gioia nel condividere con lei racconti sulla sua famiglia e sulla Paternò di un tempo, evidenziando l'emozione e la commozione provate durante l'incontro.

Concludendo il suo intervento, il Sindaco Naso ha omaggiato la nonnina con una targa ricordo, augurandole ancora tanti anni di felicità e rappresentando l'intera comunità nel tributarle il dovuto omaggio per questo straordinario traguardo.

Alla nonna anche i sinceri auguri dalla nostra redazione