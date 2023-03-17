95047

PATERNO', NONNO GIOVANNINO COMPIE 102 ANNI. GLI AUGURI DEL SINDACO

17 marzo 2023 10:02
Giovannino Sparpaglia, ha compiuto ieri 102 anni e il sindaco ha voluto esprimergli gli auguri di tutta la comunità cittadina.

"Che gioia grande festeggiare le 102 primavere del nostro caro concittadino Giovannino Sparpaglia. Uomo dai grandi valori, uomo che ha vissuto la storia, uomo che ancora oggi racconta la storia. Grande esempio per la nostra Comunità. Auguri da tutta la sua Paternò

Sono questi gli auguri che il sindaco di Paternò, Nino Naso, insieme ad una pergamena, ha rivolto a "nonno" Giovannino

A nonno Giovannino giungano anche gli auguri da parte della nostra redazione

