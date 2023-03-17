PATERNO', NONNO GIOVANNINO COMPIE 102 ANNI. GLI AUGURI DEL SINDACO

Giovannino Sparpaglia, ha compiuto ieri 102 anni e il sindaco ha voluto esprimergli gli auguri di tutta la comunità cittadina."Che gioia grande festeggiare le 102 primavere del nostro caro concittadi...

A cura di Redazione 17 marzo 2023 10:02

