PATERNO': Notte di fuoco: 4 autovetture incendiate - Le foto

PATERNO': Notte di fuoco: 4 auto incendiate - Le foto

Notte movimentata a Paternò, quattro autovetture a fuoco nel giro di poche ore

Intorno alle 2 una Fiat Punto ed una Fiat Uno hanno preso fuoco in largo delle Zagare.

Circa un ora dopo, a pochi metri di distanza, una Toyota rav ha preso fuoco in via Trieste, poi una Mercedes in via Catanzaro. In tutti i casi auto gravemente danneggiate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del

Distaccamento di Paternò che hanno provveduto a spegnere gli

Incendi ed evitare conseguenze peggiori.

Ad intervenire anche i carabinieri della compagnia di Paternò per verificare le probabili cause degli incendi. Al momento sono diverse le ipotesi al vaglio degli investigatori