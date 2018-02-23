PATERNO': Notte di fuoco: 4 autovetture incendiate - Le foto
A cura di Redazione
23 febbraio 2018 13:27
Notte movimentata a Paternò, quattro autovetture a fuoco nel giro di poche ore
Intorno alle 2 una Fiat Punto ed una Fiat Uno hanno preso fuoco in largo delle Zagare.
Circa un ora dopo, a pochi metri di distanza, una Toyota rav ha preso fuoco in via Trieste, poi una Mercedes in via Catanzaro. In tutti i casi auto gravemente danneggiate.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del
Distaccamento di Paternò che hanno provveduto a spegnere gli
Incendi ed evitare conseguenze peggiori.
Ad intervenire anche i carabinieri della compagnia di Paternò per verificare le probabili cause degli incendi. Al momento sono diverse le ipotesi al vaglio degli investigatori
