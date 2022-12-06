PATERNO’: NOTTE DI TERRORE NEI PRESSI DELL’OSPEDALE, DIVERSE PERSONE AGGREDITE DA UN PITTBULL

Una chiusura della festa di Santa Barbara amara per alcuni cittadini paternesi. Infatti, questa notte intorno all’una e trenta circa, tre ragazze sono state aggredite da un pittbull nei pressi dell’os...

Una chiusura della festa di Santa Barbara amara per alcuni cittadini paternesi. Infatti, questa notte intorno all’una e trenta circa, tre ragazze sono state aggredite da un pittbull nei pressi dell’ospedale.

Il cane, in possesso di un collare, ha prima aggredito tre ragazze, che hanno iniziato ad urlare impaurite e in evidente stato di shock, poi hanno aggredito in cittadino, molto conosciuto in paese, che con un bastone ha cercato di allontanare il cane dalle ragazze, impresa riuscita, ma purtroppo l’animale, lasciando le ragazze, ha infierito sull’uomo, aiutato poi da altre persone arrivate nel frattempo, fino a farlo svenire.

Per fortuna, il cane si è poi allontanato, lasciando sul posto la gente allibita e qualcuno anche ferito, che ha dovuto ricorrere alle cure del personale sanitario. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini per capire come l’animale sia arrivato in quel luogo, senza la museruola obbligatoria per questo tipo di cani, e se fosse sfuggito ad un eventuale proprietario.

Fondamentale, sarà la cattura del cane, e il controllo che può stabilire se il cane ha il microchip, che farebbe subito risalire al proprietario.

Resta il rammarico per una serata di festa, che per qualcuno stava trasformandosi in tragedia.