PATERNO': Notte di fuoco tra le vie Taormina e via Reggio
A cura di Redazione
26 febbraio 2018 08:10
Ennesima notte movimentata a Paternò, Due vetture sono state incendiate tra le vie Taormina e via Reggio, in entrambi i casi auto gravemente danneggiate.
Una donna è rimasta intossicata dal fumo, per fortuna senza gravi conseguenze
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che hanno provveduto a spegnere gli incendi ed evitare conseguenze peggiori.
Ad intervenire anche i carabinieri della compagnia di Paternò per verificare le probabili cause degli incendi.
Al momento sono diverse le ipotesi al vaglio degli investigatori che avevano già qualche sospetto sui tanti incendi avvenuti negli ultimi giorni a Paternò.
IN AGGIORNAMENTO