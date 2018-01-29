PATERNO': Notte di paura e fuoco in via Rosolino Pilo - Le foto
Due vetture in fiamme, e danni anche ad un'abitazione, è il bilancio di una notte di fuoco in via Rosolino Pilo a Paternò.
Secondouna prima ricostruzione, ad andare a fuoco intorno l'una di
stanotte, è stato la Nissan Juke
Le fiamme propagatesi in pochi minuti,hanno prima raggiunto un' altra vettura in sosta, per poiraggiungere il primo piano di un'abitazione, dove sono esplosi i
vetri.
Ingenti i danni provocati dall'incendio domato da una squadra di vigili del fuoco del locale distaccamento.
Danni anche al prospetto della casa, pesantemente annerita. Non si conoscono le cause dell'incendio.