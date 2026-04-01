Paternò, nove cuccioli abbandonati in uno scatolo: salvati da un passante sulla vecchia Statale 121

PATERNO’ – Un gesto crudele che ha indignato i cittadini, ma che fortunatamente si è concluso con un lieto fine. Nella serata di ieri, nove cuccioli sono stati trovati abbandonati all’interno di uno scatolo lungo la vecchia Statale 121, in zona Schettino, nel territorio di Paternò.

A fare la scoperta è stato un passante, che si è accorto della presenza dello scatolo e, avvicinandosi, ha trovato all’interno i piccoli in difficoltà. Senza perdere tempo, ha immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del soccorso veterinario, che si è attivata per mettere in sicurezza i cuccioli e prestare le prime cure.

Dopo l’intervento, i nove cuccioli sono stati affidati ai sanitari veterinari, che li hanno presi in carico per gli accertamenti e le cure necessarie. Fortunatamente, secondo quanto riferito, tutti sono vivi.

Resta l’amarezza per un gesto definito “orribile e incivile”, che riaccende i riflettori sul problema dell’abbandono degli animali. Un episodio che ha suscitato rabbia e indignazione tra i cittadini, con l’auspicio che il responsabile possa essere individuato.