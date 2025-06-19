Paternò, nuova disinfestazione in città questa notte

Paternò – Prosegue l’attività di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale. L’intervento, programmato dall’Amministrazione, sarà effettuato nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 gi...

A cura di Redazione 19 giugno 2025 13:47

Condividi