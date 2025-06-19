Paternò, nuova disinfestazione in città questa notte
Paternò – Prosegue l’attività di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale. L’intervento, programmato dall’Amministrazione, sarà effettuato nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, con inizio alle ore 22:00 e conclusione prevista per le 06:00 del mattino successivo.
Il servizio rientra nell’ambito delle attività affidate con Determinazione Dirigenziale n. 189 del 13 dicembre 2024, che prevede operazioni di disinfestazione e derattizzazione degli edifici e delle aree di proprietà comunale.
Per motivi di sicurezza, il Comune di Paternò invita la cittadinanza a seguire alcune semplici ma importanti precauzioni:
- Chiudere le finestre delle abitazioni durante l’intervento;
- Ritirare piante commestibili da balconi o terrazze;
- Proteggere gli animali domestici tenendoli in luoghi chiusi e sicuri;
- Capovolgere le ciotole e i contenitori per acqua e cibo degli animali.
«Si tratta di un’attività necessaria per la tutela della salute pubblica – ha dichiarato il Sindaco Antonino Naso –. Chiediamo ai cittadini di collaborare osservando le precauzioni indicate, per permettere lo svolgimento dell’intervento in piena sicurezza ed efficacia».
L’Amministrazione comunale ringrazia anticipatamente per la collaborazione.