Paternò, nuova segnalazione da via Mondello: lavori lasciati a metà, ferri sporgenti e degrado. "Qui giocano i bambini"

La segnalazione: "È pericoloso, qui giocano i bambini e ogni giorno rischiamo incidenti"

Dopo le numerose segnalazioni raccolte nelle ultime settimane da diverse zone della città, questa volta la denuncia arriva da via Mondello, dove alcuni residenti segnalano una situazione che definiscono di degrado e potenziale pericolo.

Secondo quanto riferito alla redazione di 95047.it, dopo alcuni lavori eseguiti nella strada sarebbe rimasta un'area transennata con ferri sporgenti, detriti e rifiuti, senza che il sito venisse completamente ripristinato.

Le fotografie inviate mostrano una recinzione arancione che delimita la zona interessata, all'interno della quale sono presenti materiali di risulta e altri elementi che, secondo i cittadini, potrebbero rappresentare un rischio.

«Qui giocano molti bambini – racconta una residente – e ogni volta che usciamo di casa dobbiamo fare attenzione. Ci sono ferri lasciati in quel modo e anche deiezioni canine. Una bambina, un anziano o persino qualcuno in motorino potrebbe farsi male».

I residenti chiedono quindi un intervento per mettere definitivamente in sicurezza l'area, completare i lavori e ripristinare il decoro della strada, eliminando ogni possibile situazione di rischio.

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