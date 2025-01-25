PATERNO', NUOVO CASO DI DISAGIO SOCIALE: SEGNALAZIONE DEI LETTORI, RAGAZZO DORME PER STRADA DIETRO UN'AUTO PARCHEGGIATA

Continuano a emergere storie di grave disagio sociale a Paternò, dopo gli episodi della coppia che dormiva davanti alla villa Moncada e del giovane avvistato a dormire all’aperto in via Emanuele Belli...

Continuano a emergere storie di grave disagio sociale a Paternò, dopo gli episodi della coppia che dormiva davanti alla villa Moncada e del giovane avvistato a dormire all’aperto in via Emanuele Bellia, giunge oggi una nuova segnalazione.

Un lettore ha infatti scritto per denunciare un ulteriore caso che si sta consumando in via Lepanto, proprio alle spalle della centralissima via Emanuele Bellia. Nella segnalazione si legge:

“Buonasera, volevo segnalare la presenza di una persona che dorme in strada in via Lepanto, alle spalle di via Emanuele Bellia. Il ragazzo si trova sotto dei cartoni, posizionati dietro una macchina parcheggiata.”

La scena descritta lascia spazio a una profonda riflessione sulla condizione di marginalità che, purtroppo, sembra toccare sempre più persone nel nostro territorio.

Negli ultimi mesi, Paternò ha visto un aumento delle segnalazioni di persone senza dimora costrette a trovare riparo di fortuna per le strade della città. Questi episodi sono il segnale di un disagio sociale crescente, che richiede un intervento immediato da parte delle istituzioni locali e delle associazioni attive nel territorio.

La comunità chiede risposte concrete per affrontare un problema che non può più essere ignorato.

Nel frattempo, i cittadini continuano a fare la loro parte, segnalando questi casi nella speranza che non passino inosservati. L’auspicio è che l’attenzione pubblica e l’impegno congiunto possano contribuire a dare a queste persone una seconda possibilità.