95047

PATERNO’ NUOVO EPISODIO DI VIOLENZA IN OSPEDALE

Torna la violenza in ospedale a Paternò, con un altro grave episodio accaduto nel reparto di ortopedia.Ieri  intorno alle 10, un infermiere del reparto, di 58 anni, ha avuto un diverbio con il figlio...

A cura di Redazione Redazione
17 novembre 2017 08:27
PATERNO’ NUOVO EPISODIO DI VIOLENZA IN OSPEDALE -
Cronaca
Condividi

Torna la violenza in ospedale a Paternò, con un altro grave episodio accaduto nel reparto di ortopedia.

Ieri  intorno alle 10, un infermiere del reparto, di 58 anni, ha avuto un diverbio con il figlio di una donna ricoverata nel reparto. Non si conoscono i motivi della lite, ma ad avere la peggio sembra sia stato l’infermiere che ha riportato dei traumi da un braccio.

L’uomo che ha avuto il diverbio, ha subito fatto marcia indietro, scusandosi per l’accaduto, ma resta il problema dei diverbi e delle liti in ospedale che ogni giorno diventano sempre più rischiosi.

L’asp 3, ha subito aperto una inchiesta interna per capire cosa sia realmente accaduto.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047