PATERNO' NUOVO POSITIVO IN CITTÀ', SI TRATTA DI UNO STUDENTE

Nuovo caso positivo in città, si tratta di un ragazzo che frequenta l'Istituto Tecnico Economico Statale Gioacchino Russo di Paternò.

L'ufficialità arriva dal primo cittadino, "Comunico ai concittadini paternesi che vi è un nuovo caso positivo al Coronavirus. Si tratta di uno studente di una scuola secondaria di II grado della città, giocatore del Paternò Calcio. L’Istituto scolastico di appartenenza ha già attivato in queste ore tutti i protocolli anti-Covid previsti dalla normativa vigente. Torno a raccomandare massima cautela a tutti: mascherine, distanziamento sociale e lavaggio frequente delle mani."

DATI DEL 07 OTTOBRE 2020

Boom di contagi in sicilia e in Italia.

Mai tanti nuovi positivi da quando è iniziata la pandemia: nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati 213. E ci sono da registrare anche 4 nuove vittime, una donna a Palermo, di 84 anni, due uomini a Catania di 89 e 74 anni e una donna di Mazara del Vallo di 72 anni.È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Attualmente in Sicilia ci sono 3549 positivi di cui 375 ricoverati in ospedale, 30 in terapia intensiva e 3144 in isolamento domiciliare. Da quando è iniziata la pandemia in Sicilia sono stati registrati 8220 casi totali. I guariti toccano quota 4345.

Questo il dettaglio per provincia: Catania 89, Palermo 59, Trapani 25, Caltanissetta 13, Messina 11, Ragusa 8, Siracusa 8.

DATI ITALIA

Balzo significativo dei nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore: 3.678, ossia 1.001 in più, con 125mila tamponi (+25mila). Lo comunica il ministero della Salute che registra anche 31 decessi (+3).

Gli attualmente contagiati salgono così a 62.567 (+2.442), mentre sono 1.204 i pazienti guariti o dimessi.

Nelle terapie intensive ci sono337pazienti (+18). La Regione con il maggior numero di nuovi casi positivi è la Campania con 544, seguita dalla Lombardia con520e dal Veneto con 375.

• CASI 3678 su 80387 CT = 4.58% (ieri 2679 su 62513 = 4.29%) di cui 1779 CS = 48%

• MORTI 31 (ieri 28)

• GUARITI 1204 su 44927 tamponi di controllo (ieri 1418 su 37229)

• TI +18 (ieri -4, tot 337)

• RICOVERI +157 (ieri +138, tot 3782)

• POSITIVI +2442 (ieri +1231, tot 62576)

• TAMPONI 125314 = 80387 + 44927

Bollettino coronavirus 7 ottobre: contagi in Italia per Regione

Ecco invece i dati aggiornati a oggi 7 ottobre nelle varie regioni in Italia:

Lombardia: 9.877 +520

Piemonte: 3.724 +287

Emilia Romagna: 5.295 +193

Veneto: 4.754 +375

Lazio 8.580 +357

Toscana: 4.430 +300

Liguria: 2.032 +176

Marche: 1.052 +84

Campania: 8.343 +544

Puglia: 3.133 +196

Trento: 663 +40

Sicilia: 3.549 +213

Abruzzo: 1.098 +61

Friuli-Venezia Giulia: 908 +51

Bolzano: 630 +17

Sardegna: 2.390 +101

Umbria: 808 +65

Valle d’Aosta 107 +15

Calabria: 591 +16

Molise: 138 +1

Basilicata: 414 +15

OBBLIGO MASCHERINE

La mascherina è obbligatoria in tutti i luoghi chiusi, tranne le abitazioni private. È la novità che, a quanto si apprende, è stata introdotta dal consiglio dei ministri nel nuovo decreto Covid. Finora l'obbligo al chiuso era previsto per i solo luoghi aperti al pubblico: arriva ora un'ulteriore stretta e l'obbligo scatta ovunque, tranne che nella propria abitazione.

Quanto invece all'uso in aperto, l'obbligo di indossare la mascherina varrà "in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento" da altre persone. Nel testo del decreto approvato dal consiglio dei ministri (e che sarà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge Covid) è specificato che sono esclusi damquesti obblighi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di eta' inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilitàincompatibili con l'uso della mascherina, "nonchè coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità".

Per chi non indossa la mascherina le multe vanno da 400 a 1000 euro e sono quindi di entità uguale a quelle previste nei precedenti provvedimenti.

Il decreto legge prevede anche una stretta ai poteri delle Regioni. Queste ultime potranno infatti adottare solo misure più restrittive di quelle nazionali per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Per tali misure "ampliative" sarà però necessario il consenso del governo.

Il Consiglio dei ministri ha inoltre approvato con delibera la proroga dello stato di emergenza per il Covid al 31 gennaio 2021.