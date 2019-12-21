PATERNO': OGGI ULTIMO APPUNTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI POMERIGGIO
A cura di Redazione
21 dicembre 2019 11:48
Ultimo appuntamento, oggi, per il mercato settimanale di Via Fonte Maimoide, eccezionalmente prolungato fino alle ore 19.
Il buon riscontro di presenze nelle precedenti giornate iniziato il 30 Novembre proseguito nei due sabati successivi, continua pure per la giornata di oggi.
E’ un’altra occasione per chi ancora non ha provveduto a fare i regali o per chi deve terminare di farli, per trovare idee, ed andare a caccia di occasioni, sconti e di idee regalo economiche da mettere sotto l’albero.