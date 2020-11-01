PATERNO': OGGI E DOMANI CIMITERI APERTI CON ORARIO CONTINUATO
A cura di Redazione
01 novembre 2020 09:18
Oggi, 1, e domani 2 novembre il cimitero resterà aperto al pubblico e rispetterà l’orario continuato dalle ore 08.00 fino alle 17.00 del pomeriggio.
"Ampliare la fascia oraria per le visite significa consentire a tutti di far visita ai propri cari senza concentrarsi nelle ore di punta, scongiurando così ogni rischio di assembramento", dichiara il Sindaco Nino Naso.
L’ingresso sarà consentito nel rigoroso rispetto delle seguenti regole di comportamento:
- Obbligo di indossare la mascherina per tutti gli adulti ed i bambini sopra i 6 anni ad eccezione di soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.”.
- Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di mt. 1.00;
- Divieto di assembramenti.