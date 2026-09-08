PATERNÒ, OGGI È LA FESTA DI MARIA SANTISSIMA BAMBINA: IL PROGRAMMA

Dalla mattina le celebrazioni nella chiesa di Sant’Antonio Abate. Nel pomeriggio l’antica tavola della Madonna Nera sarà esposta alla venerazione dei fedeli

PATERNÒ – Oggi, martedì 8 settembre, Paternò celebra Maria Santissima Bambina, nella solennità della Beata Vergine Maria Nascente.

Dopo il triduo di preparazione, la giornata entra nel vivo con le celebrazioni religiose previste tra la chiesa di Sant’Antonio Abate e la chiesa dell’ex Monastero della Santissima Annunziata.

Particolare rilievo sarà dato all’antica tavola della Madonna Nera, recentemente restaurata, che sarà esposta alla venerazione dei fedeli. Quest’anno non è prevista la tradizionale processione pomeridiana.

IL PROGRAMMA DI OGGI

Ore 8.00 – Sparo di bombe dal Castello Normanno e suono festoso delle campane.

Ore 8.15 – Santo Rosario nella chiesa di Sant’Antonio Abate.

Ore 9.00 – Celebrazione Eucaristica.

Ore 10.30 – Celebrazione Eucaristica.

Ore 18.30 – Santo Rosario nella chiesa dell’ex Monastero della Santissima Annunziata.

Ore 19.00 – Solenne Celebrazione Eucaristica capitolare presieduta dal Rev.do Vincenzo Savio, Canonico Nicolosi, parroco della Comunità ecclesiale di Ragalna.

Al termine è previsto l’Atto di affidamento alla Vergine Santissima.