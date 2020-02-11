PATERNÒ OGGI LA CITTÀ' PIÙ CALDA DELLA SICILIA
Davvero impressionanti le anomalie termiche che si stanno registrando oggi con scarti rispetto alle medie stagionali localmente di oltre 10 gradi.Tutto ciò è dovuto alla presenza di un vasto campo di...
Davvero impressionanti le anomalie termiche che si stanno registrando oggi con scarti rispetto alle medie stagionali localmente di oltre 10 gradi.
Tutto ciò è dovuto alla presenza di un vasto campo di alta pressione che, con geopotenziali degni di una primavera inoltrata, continua a veicolare termiche a 850 hPa prossime ai +12/+13 °C.
Come certificato dalla rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano), spicca fra tutti i valori di Paternò e Catania che con +25.4 °C risultano essere la località più calda della Sicilia, a seguire il palermitano con i +24.4 °C di Lascari; temperature molto miti anche nel siracusano dove Lentini ha raggiunto i +23.5 °C
Tutta la costa tirrenica comunque sta registrano temperature prossime o superiori ai +20 °C, stessa cosa per il settore centro-orientale, temperature più fresche sulla costa meridionale a trapanese che risentono dell’azione dei mari ancora freddi.