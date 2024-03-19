95047

PATERNO’: Oggi la festa di San Giuseppe 2024 – Il programma

19 marzo 2024 10:14
PATERNO’: Oggi la festa di San Giuseppe 2024 – Il programma -
News
MARTEDÌ 19 MARZO

SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE
Ore 9.00 Suggestiva svelata del Simulacro di S. Giuseppe e Messa solenne

Ore 10.30 S. Messa presieduta da Mons. Salvatore Gristina, Arcivescovo Emerito di Catania

Ore 16.00 S. Messa presieduta dal Parroco Giuseppe Mirone

Ore 17.30 Processione: il venerato Simulacro di S. Giuseppe, sul fercolo riccamente addobbato portato a spalla dai devoti al di un corteo di donne della Comunità, in abito di voto, preceduto dallo Stendardo, sarà portato per le vie cittadine: Circumvallazione a salire, G. B. Nicolosi, Chiesa S Michele Arcangelo (accoglienza), via Duca degli Abruzzi, via Nicolò Stizzia, via Giulio Cesare, via A. Volta, via Dovì, via Circumvallazione, Chiesa Cristo Re (accoglienza), via Milazzo, via Baratta, via Pietro Lupo, p.zza Aldo Moro, via Fiume, via Asmara, Chiesa S. G. Bosco (accoglienza), via Coniglio, via Circumvallazione, p.zza Carlo Alberto, via Circumvallazione, via S. Sotera.

Rientro in Chiesa al suono festoso della banda musicale.

