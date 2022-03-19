95047

PATERNO’: Oggi la festa di San Giuseppe – Il programma

19 marzo 2022 08:14
La parrocchia di San Michele Arcangelo e Chiesa Madonna delle Grazie, celebrerà la Festa di  San Giuseppe.

SABATO 19 MARZO 2022

La chiesa sarà aperta alla cittadinanza e a tutti i devoti del Santo dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle 21.00.

Sante Messe ore 9.00, 10.00 e 19.00.

DOMENICA 20 MARZO 2022

Santa Messa alle ore 10.30.

I fedeli sono tenuti a rispettare le indicazioni dei volontari riguardante le misure anti-Covid 19 e munirsi di  mascherina.

