PATERNO’: Oggi la festa di San Giuseppe – Il programma

La parrocchia di San Michele Arcangelo e Chiesa Madonna delle Grazie, celebrerà la Festa di San Giuseppe.SABATO 19 MARZO 2022La chiesa sarà aperta alla cittadinanza e a tutti i devoti del Santo dalle...

A cura di Redazione 19 marzo 2022 08:14

Condividi