PATERNO’: Oggi la festa di San Giuseppe – Il programma
A cura di Redazione
19 marzo 2022 08:14
La parrocchia di San Michele Arcangelo e Chiesa Madonna delle Grazie, celebrerà la Festa di San Giuseppe.
SABATO 19 MARZO 2022
La chiesa sarà aperta alla cittadinanza e a tutti i devoti del Santo dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle 21.00.
Sante Messe ore 9.00, 10.00 e 19.00.
DOMENICA 20 MARZO 2022
Santa Messa alle ore 10.30.
I fedeli sono tenuti a rispettare le indicazioni dei volontari riguardante le misure anti-Covid 19 e munirsi di mascherina.