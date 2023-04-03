PATERNO'. OGGI LUTTO CITTADINO PER L’ADDIO AL 24ENNE GABRIELE MORTO IN UN INCIDENTE

Nel giorno dei funerali di Gabriele Longo sarà lutto cittadino a Paternò.Il sindaco Nino Naso ha firmato l’ordinanza che proclama per oggi, lunedì 03 Aprile 2023, il lutto cittadino, in concomitanza...

Il sindaco Nino Naso ha firmato l’ordinanza che proclama per oggi, lunedì 03 Aprile 2023, il lutto cittadino, in concomitanza con i funerali della 24enne che ha perso la vita la mattina di venerdi 31 Marzo 2023 in un tragico incidente stradale in via Santa Sofia a Catania.

I funerali saranno celebrati alle ore 11 nella Parrocchia Spirito Santo (viale de Platani) .

“Invito tutti i cittadini, gli uffici pubblici, le scuole a osservare un minuto di silenzio, con bandiere a mezz'asta in tutti i palazzi istituzionali alle ore 11:00 , ha scritto il Sindaco su Facebook. Abbracciamo ancora una volta questi genitori straziati dal dolore, il loro dolore è il nostro. Gabriele, insieme con la tua sorellina, pregate per mamma e papà affinché possano trovare sollievo e conforto nel loro cuore”.