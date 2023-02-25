95047

PATERNO'. OGGI, PREVISTI DISSERVIZI SU RETE IDRICA PER INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA

L’Ama, azienda municipalizzata acquedotto, attraverso il suo portale, comunica che in data 25/02/2023, a causa di un interruzione di energia elettrica programmata da parte del distributore, vi saranno...

25 febbraio 2023 08:22
L’Ama, azienda municipalizzata acquedotto, attraverso il suo portale, comunica che in data 25/02/2023, a causa di un interruzione di energia elettrica programmata da parte del distributore, vi saranno disservizi nella distribuzione idrica nelle zone:

Ardizzone e zone limitrofe,

zona Mazzini,

zona Corso Italia

e zona Scala Vecchia

