Paternò, oggi si dona il sangue in Piazza Umberto: appuntamento dalle 8:30 alle 12

Questa mattina la raccolta straordinaria organizzata dalla FIDAS. Ecco dove recarsi e come partecipare all'iniziativa.

PATERNÒ – Una domenica mattina all'insegna della solidarietà nel cuore di Paternò. Oggi, 18 ottobre, in Piazza Umberto si svolge la raccolta straordinaria di sangue promossa dal Gruppo Donatori Volontari FIDAS Paternò.

L'appuntamento è fissato dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e rappresenta un'occasione per i cittadini di contribuire concretamente alla disponibilità di sangue necessaria alle strutture sanitarie.

L'iniziativa si rivolge ai donatori abituali e a tutti coloro che desiderano avvicinarsi per la prima volta al mondo della donazione, nel rispetto dei requisiti sanitari previsti.

Dove, quando e come partecipare

La raccolta si svolge questa mattina in Piazza Umberto a Paternò.

Per prenotare la propria donazione è disponibile l'applicazione Smart Donor. Gli organizzatori consigliano una colazione leggera, senza latte e derivati, attenendosi comunque alle indicazioni del personale sanitario.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la FIDAS ai numeri 095 842966, 393 8526472 e 392 9065819.

Chi può donare ha oggi un'opportunità per compiere un gesto importante. Bastano la disponibilità e la volontà di aiutare gli altri per contribuire a un'iniziativa che mette al centro la salute e la solidarietà.

L'invito è a partecipare questa mattina, entro le ore 12, in Piazza Umberto.