PATERNO’: Oggi Solennità di San Giovanni Bosco - Programma

Mercoledì 31 Gennaio Solennità di San Giovanni Bosco

Ore 8,00: Lo Scampanio festoso e lo sparo di colpi a cannone, annunciano il glorioso giorno dedicato al nostro patrono

Ore 8,30: Recita del S. Rosario

Ore 9,00: S. Messa presieduta dal Parroco

Ore 11,00: S. Messa presieduta dal Rev. Sac. Mons. Giuseppe Calabrò, amministratore parrocchiale della comunità “Maria SS. Immacolata – Chiesa Madre di Belpasso” con la partecipazione delle scolaresche: 3° Circolo Didattico “Aldo Moro”; Scuola Paritaria “L’ Accademia dei Bimbi”.

Ore 17,15: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 18,00: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.mo Dom. Padre Abate Idelbrando Scicolone O.S.B., emerito dell’Abazia S. Martino delle Scale (Pa).

La liturgia sarà animata dai gruppi parrocchiali. I canti saranno curati dalla “Corale Magnificat”. Ore 19,00: 1ª rassegna di cori “San Giovanni Bosco”. Parteciperanno le corali:

1. Corale “Gaudete” della parrocchia SS. Salvatore, diretta dal M° Francesco Puglisi.

2. Corale “Divina Provvidenza” del Santuario Maria SS. della Consolazione diretto dal M° Valerio Caccetta

3. Corale “Magnificat” della parrocchia S. Giovanni Bosco, diretta dal M° Giuseppe Caccetta.

i festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco si concluderanno con il tradizionale inno “Giù dai colli” eseguito dalle corali unificate.

Messaggio del Parroco

Carissimi,

sono particolarmente emozionato nel vivere per la prima volta da parroco insieme a tutti voi i festeggiamenti in onore di S. Giovanni Bosco, che da sempre si sono caratterizzati come momento di aggregazione e di preghiera per la nostra famiglia parrocchiale.

In particolar modo, quest’anno i festeggiamenti ci preparano alla Visita Pastorale che vivremo nella nostra parrocchia dall’11 al 17 marzo. La festa di quest’anno sarà motivo di riflessione sull’azione pastorale della nostra comunità. Ogni sera della novena rifletteremo su un aspetto specifico: Carità, Liturgia, Catechesi, Preghiera e attenzione ai giovani. Aspetti che viviamo nella nostra parrocchia, ma che ha vissuto anche San Giovanni Bosco durante il suo ministero presbiterale.

San Giovanni Bosco ci aiuti a incarnare il Vangelo, dando il nostro contributo ad edificare il Regno di Dio. Buona festa a tutti.

Il Parroco

Sac. Maurizio Pagliaro