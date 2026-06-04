Paternò, oltre 100 giovani ripuliscono la Villetta: il grande esempio dei ragazzi del GREST San Biagio

Via Sardegna, piazzette e spazi pubblici liberati dai rifiuti grazie all'impegno dei giovani della parrocchia guidata da Padre Nino Pennisi e Padre Placido

PATERNÒ – Un pomeriggio all'insegna dell'impegno, del rispetto per l'ambiente e dell'amore per la propria città. I giovani e gli animatori del GREST della Parrocchia San Biagio hanno dato vita a una significativa iniziativa di cittadinanza attiva che ha coinvolto oltre 100 ragazzi impegnati nella pulizia di diverse aree del quartiere Villetta.

L'iniziativa, promossa dalla comunità parrocchiale guidata da Padre Nino Pennisi e Padre Placido, ha interessato gran parte di Via Sardegna, le piazzette adiacenti e numerosi spazi pubblici del quartiere, spesso frequentati ogni giorno da famiglie, bambini e anziani.

Muniti di guanti, sacchi e tanta buona volontà, i giovani volontari hanno raccolto rifiuti di ogni genere, contribuendo a restituire decoro e pulizia a strade, marciapiedi e aree verdi. Un gesto concreto che va ben oltre la semplice raccolta dei rifiuti e che rappresenta un importante messaggio educativo rivolto all'intera comunità.

L'obiettivo dell'iniziativa era infatti quello di sensibilizzare cittadini e residenti sull'importanza di prendersi cura dei luoghi in cui viviamo. Mantenere puliti gli spazi comuni significa migliorare la qualità della vita di tutti e contribuire alla crescita di una comunità più responsabile e attenta al bene comune.

La partecipazione di oltre cento giovani rappresenta un segnale estremamente positivo per la città di Paternò. Un esempio concreto di come le nuove generazioni siano pronte a mettersi in gioco per il proprio territorio, dedicando tempo ed energie ad attività che producono benefici per tutta la collettività.

Un ringraziamento speciale va ai ragazzi, agli animatori e agli organizzatori del GREST San Biagio che hanno reso possibile questa bella esperienza di servizio e condivisione. Piccoli gesti, capaci però di lasciare un grande messaggio: il cambiamento parte dall'esempio e dalla volontà di ciascuno di contribuire al bene della propria città.