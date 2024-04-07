PATERNO'. OMAGGIO ALLA MEMORIA DI TURI FARO: LA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA CONFERISCE LA MEDAGLIA D'ORO

Nella giornata di ieri, alla presenza dell'autorità un un riconoscimento di particolare significato è stato conferito alla Biblioteca Comunale di Paternò, sotto forma di una medaglia d'oro, in memoria...

Nella giornata di ieri, alla presenza dell'autorità un un riconoscimento di particolare significato è stato conferito alla Biblioteca Comunale di Paternò, sotto forma di una medaglia d'oro, in memoria di Salvatore Faro.

Quest'uomo, scomparso il 27 febbraio 2019, è stato un pilastro nella comunità locale, lasciando un'impronta indelebile attraverso la sua dedizione al ciclismo e alla promozione dello sport.

Salvatore Faro, negli anni settanta, fondò una società ciclistica in onore di uno dei più grandi campioni del ciclismo, Fausto Coppi. Ma la sua passione per questo sport va ben oltre la creazione di un club. Per decenni, ha lavorato instancabilmente come allenatore e organizzatore di gare ciclistiche, dedicando ogni momento libero e ogni risorsa disponibile alla sua grande passione.

Tuttavia, ciò che distingueva Faro non era l'aspirazione al guadagno personale, ma piuttosto il suo amore sincero per il ciclismo e per coloro che condividevano questa passione con lui. Come ricorda Nunzio Uccellatore, amico e compagno di avventure di Faro, i due condividevano momenti indimenticabili parlando di corridori e condividendo l'entusiasmo per ogni nuovo talento che Faro aveva il privilegio di allenare.

La testimonianza di Uccellatore risuona con quella di molti altri che hanno avuto il privilegio di conoscere Faro da vicino. Ogni persona che ha condiviso il suo cammino nel ciclismo ricorda la sua dedizione disinteressata e la sua generosità d'animo. "Il sig. Faro non lo faceva per soldi", è un'affermazione che si ripete costantemente, sottolineando l'essenza altruista di questo uomo straordinario.

Per coloro che lo conoscevano, Faro era molto più di un semplice allenatore o organizzatore di gare. Era un mentore, un amico e una fonte di ispirazione infinita. La sua mancanza è ancora profondamente sentita da coloro che hanno avuto il privilegio di condividere la sua compagnia e il suo entusiasmo contagioso per il ciclismo.

La medaglia d'oro assegnata alla Biblioteca Comunale in memoria di Salvatore Faro non è solo un tributo formale, ma un simbolo tangibile dell'eredità duratura di questo straordinario uomo. Sebbene non possa più essere con noi fisicamente, il suo spirito e la sua passione vivranno per sempre nei cuori di coloro che ha toccato con la sua gentilezza e il suo amore per lo sport.

